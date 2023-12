Sensata Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Sensata Technologies":

Die aktuelle Dividendenrendite für Sensata beträgt 1,08 Prozent und liegt leicht über dem Durchschnitt von 0,22 Prozent. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung überwiegend positiv, wobei sechs Tage von positiven Themen geprägt waren und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten Tagen wurden vermehrt positive Themen über Sensata diskutiert. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingestuft.

Es gab keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild in den letzten Wochen. Auch die Anzahl der Beiträge war weitgehend konstant. Daher werden sowohl das Sentiment als auch der Buzz als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sensata-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 69, was auf Neutral hinweist. Der RSI für die letzten 25 Handelstage beträgt 60,75, was ebenfalls Neutral bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf den RSIs.

Zusammenfassend: Die Dividendenrendite von Sensata wird als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird als "Gut" eingestuft. Das Sentiment und der Buzz zeigen keine signifikanten Veränderungen. Die RSIs deuten ebenfalls auf Neutral hin.