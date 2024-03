Sensata Aktie: Ist es das gewesen?

In den letzten vier Wochen gab es bei Sensata eine Verschlechterung der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls leicht verringert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Sensata daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sensata zeigt einen Wert von 40,06, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 37,89 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Sensata von 35,81 USD mit -4,63 Prozent Entfernung vom GD200 (37,55 USD) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 34,82 USD auf und führt zu einem weiteren "Neutral"-Signal. Zusammenfassend wird der Kurs der Sensata-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 5,76 Euro für jeden Euro Gewinn von Sensata zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche, die durchschnittlich bei 33 liegen, zeigt sich, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.