Sensata Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Sensata hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,1 Prozent erzielt, was 279,65 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 403,39 Prozent, und Sensata liegt aktuell 440,49 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sensata besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen grün, ohne negative Diskussionen. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -11,35 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Sensata aktuell 1, was eine negative Differenz von -15,56 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" ergibt. Aus diesem Grund erhält Sensata heute eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.