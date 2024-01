Senmiao Technology Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Senmiao liegt der 7-Tage-RSI bei 38,1 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien bezüglich Senmiao haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die charttechnische Entwicklung zeigt einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Senmiao-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen von 0,57 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,43 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,35 USD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Senmiao daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.