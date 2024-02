Senmiao Technology Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Senmiao-Aktie wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,52 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,785 USD weicht somit um +50,96 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,5 USD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 15,09 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Senmiao-Aktie hinweist. Auch der RSI25 bestätigt dies, da er mit 27,82 ebenfalls auf Überverkauf hinweist. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung.

In den Social Media war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Senmiao zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls positive Signale, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen über Senmiao veröffentlicht wurden. Dies und die vermehrte Beschäftigung mit den positiven Themen rund um Senmiao führen insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Senmiao-Aktie somit eine positive Einschätzung basierend auf verschiedenen Analysemethoden.