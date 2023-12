Senmiao Technology Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Senmiao-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt zu einem Schlusskurs von 0,6 USD gehandelt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war mit 0,45 USD jedoch um 25 Prozent niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt hingegen bei 0,34 USD, was einen Anstieg um 32,35 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs bedeutet. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der kurzfristigeren Analysebasis und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung bei Senmiao festgestellt werden. Dies zeigt sich darin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen gezeigt hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion war höher als üblich, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Senmiao hierfür eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Senmiao-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Senmiao-Aktie wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bezüglich der Anlegerstimmung führt.