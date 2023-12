Senmiao Aktie: Das gab es noch nie!

Die Aktie von Senmiao hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt und liegt aktuell bei einem Kurs von 0,45 USD, was einer Abweichung von +32,35 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Kurzfristig betrachtet wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft. Die Lage ändert sich jedoch, wenn man die vergangenen 200 Tage betrachtet, denn in diesem Zeitraum beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -25 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Neutral" bewertet.

Auch die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Des Weiteren weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Senmiao liegt bei 42,44, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und somit eine Bewertung als "Neutral" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist, und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Tendenzen in den Diskussionen der letzten Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Senmiao daher von der Redaktion ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.