Senmiao Aktie: Was soll das denn werden?

Die Aktie von Senmiao wurde in den letzten Monaten unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wurde festgestellt, dass die Aktivität nur schwach war, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung der Aktie als "Schlecht".

In den sozialen Medien wurden die Bewertungen der privaten Nutzer in den letzten zwei Wochen als eher neutral eingestuft. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergab ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung für die Senmiao-Aktie. Der RSI7 betrug 55,37 und der RSI25 41,56, was zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führte.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergab, dass die Senmiao derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 0,58 USD, während der Aktienkurs bei 0,41 USD liegt, was einer Abweichung von -29,31 Prozent entspricht. Auf Basis des GD50 ergab sich jedoch eine Abweichung von +20,59 Prozent, was zu einer "Gut"-Einstufung führte. Insgesamt wurde die Aktie daher als "Neutral" bewertet.