Senmiao Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Senmiao ist derzeit mit einem Kurs von 0,423 USD um +24,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage hinweg ist die Einstufung jedoch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -29,5 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand die Aktie von Senmiao im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich insbesondere mit den positiven Themen rund um Senmiao, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Senmiao konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Senmiao daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Senmiao führt bei einem Niveau von 45,24 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 36,13 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".