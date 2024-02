Senior Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Senior":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Senior intensiv diskutiert, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen verstärkt mit den positiven Themen rund um Senior, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Senior wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderungsrate, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Senior eine Performance von 2,77 Prozent, was eine Outperformance von +1,39 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Senior um 0,5 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Senior abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt positiv. Es liegen 1 Kaufempfehlung, 0 Neutralbewertungen und 0 negative Einschätzungen vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Senior liegt bei 195 GBP, was einer möglichen Entwicklung des Aktienkurses um 20,37 Prozent entspricht, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung vorliegt.