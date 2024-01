Senior Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Senior":

Die Aktie von Senior hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 177,6 GBP erreicht, was einem Plus von 6,36 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +6,28 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie von Senior ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,21 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 36 liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "günstig" und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Senior eine Dividendenrendite von 0,98 % aus, was 3,47 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,45 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Bewertungen für die Senior-Aktie abgegeben, wovon alle 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 176,67 GBP, was einem Abwärtspotential von -0,53 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung.

Zusammenfassend erhält Senior somit insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf den verschiedenen Punkten der Analyse.