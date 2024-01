Senior Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Senior":

Der Aktienkurs von Senior hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,05 Prozent erzielt, was 16,78 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 8,26 Prozent liegt, was eine Bewertung von "Gut" ergibt. In der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche liegt die durchschnittliche Rendite bei 6,22 Prozent, und Senior hat eine aktuelle Rendite von 18,83 Prozent über diesem Durchschnitt.

Die Dividendenrendite von Senior beträgt derzeit 0,89 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,38 %. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv über Senior diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.