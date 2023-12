Senior Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie von Senior war in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daraus ergibt sich heute eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Senior derzeit bei 166,9 GBP gehandelt. Der Aktienkurs liegt selbst bei 180,4 GBP, was einem Abstand von +8,09 Prozent entspricht und somit eine Einstufung als "Gut" erhält. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Senior-Aktie mit einem Niveau von 166,46 GBP und einer Differenz von +8,37 Prozent im "Gut"-Bereich. Insgesamt wird die technische Analyse also als "Gut" bewertet.

Die Dividendenpolitik von Senior weist im Vergleich zur Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung niedrigere Dividenden auf. Der Unterschied beträgt 3,49 Prozentpunkte (0,98 % gegenüber 4,47 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Senior beträgt der 7-Tage-RSI 35,59 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,14 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Senior insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.