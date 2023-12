Senior Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Senior":

Die technische Analyse der Senior-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 174,6 GBP nur 4,8 Prozent über dem GD200 (166,61 GBP) liegt, was als "Neutral"-Signal bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 164,84 GBP. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +5,92 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Senior als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Senior derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Der Unterschied beträgt 3,41 Prozentpunkte (0,98 % gegenüber 4,39 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Im Branchenvergleich erzielte Senior in den letzten 12 Monaten eine Performance von 41,91 Prozent. Dies stellt eine Outperformance von +36,9 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche dar und eine Überperformance von 36,03 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors. Aufgrund dieser Überperformance erhält Senior in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.