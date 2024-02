Senior Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Senior":

Der Aktienkurs des Unternehmens Senior wies in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,77 Prozent auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche eine Outperformance von +1,26 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors, der eine Rendite von 2,32 Prozent aufwies, lag Senior um 0,45 Prozent darüber. Aufgrund dieser ähnlichen Renditen im Branchen- und Sektorvergleich wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Senior derzeit eine Rendite von 0,89 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche von 4,23 % als niedrig eingestuft wird. Die Differenz von 3,33 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Senior liegt bei 61,11, was auf eine neutrale Situation hindeutet, da weder eine überkaufte noch -verkaufte Situation vorliegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die Diskussionen der Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Senior. Es wurden überwiegend positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Senior daher eine Einschätzung als "Gut". Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.