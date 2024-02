Senetasration Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Senetas-Aktie ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus den Meinungen und Äußerungen der vergangenen zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Titels führte.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Senetas liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte, wodurch auch hier eine neutrale Einstufung erfolgt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Senetas-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,016 AUD weicht somit um -20 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine ähnliche Abweichung und somit eine weitere schlechte Bewertung für die Senetas-Aktie im Bereich der einfachen Charttechnik.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des "Buzz" rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Senetas zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Somit erhält die Aktie von Senetas in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild insgesamt die Note "Neutral".