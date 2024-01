Senetasration Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel gerade "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Bei Senetas beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 33,33 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 40,63 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine besonders positive Stimmung gegenüber Senetas. In den vergangenen Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -15 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Senetas-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Abweichungswert von -15 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, wodurch die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung sich in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb Senetas eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.