Senetasration Aktie: Aufgepasst!

Das Anleger-Sentiment für die Senetas-Aktie hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv entwickelt. Laut dem Stimmungsbarometer zeigte die Diskussion in den sozialen Medien an vier Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen hauptsächlich positiv, was dazu geführt hat, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Senetas in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass Senetas aktuell ungefähr gleich häufig diskutiert wird wie normal. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einstufung für die Senetas-Aktie. Der RSI7 liegt bei 66,67 und der RSI25 bei 62,5, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Senetas derzeit bei 0,02 AUD verläuft und die Aktie daher die Einstufung "Schlecht" erhält. Der Aktienkurs liegt bei 0,015 AUD und hat somit einen Abstand von -25 Prozent aufgebaut. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein Abstand von -25 Prozent, was zu einem Gesamtbefund von "Schlecht" führt.