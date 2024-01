SenesTech Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Derzeit schüttet Senestech niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Arzneimittelsektor. Der Unterschied beträgt 2,48 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,48 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen über Senestech in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Senestech-Aktie von 1,2 USD mit -87,1 Prozent Entfernung vom GD200 (9,3 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 1,91 USD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -37,17 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Senestech-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Senestech in den sozialen Medien zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Senestech wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.