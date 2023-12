SenesTech Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von sieben Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Senestech liegt bei 49,6, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 73,78 auf eine "schlechte" Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamtbewertung als "schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Senestech-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung von -93,33 Prozent führt zu einer "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 2,69 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "schlechten" Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen in der einfachen Charttechnik als "schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Senestech diskutiert, was zu einer "guten" Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen die positiven Themen, was zu einer insgesamt "guten" Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Senestech-Aktie eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Arzneimitteln erzielt werden. Dies bedeutet einen geringeren Ertrag von 2,49 Prozentpunkten, was zu einer "schlechten" Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens führt.