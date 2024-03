SenesTech Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Analyse von Sentiment und Buzz rund um Senestech zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz nur schwach ist. Dies deutet auf unterdurchschnittliche Aktivität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Außerdem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit eine Gesamteinstufung von "Schlecht" für Senestech in diesem Punkt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren derzeit überwiegend positive Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen. Die Redaktion kommt daher zu dem Ergebnis, das Unternehmen als "Gut" einzustufen. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Senestech bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die Dividende weist Senestech derzeit eine niedrigere Dividendenrendite von 0 Prozent auf im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,72 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Senestech-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 5,72 USD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 0,856 USD, was einer Abweichung von -85,03 Prozent entspricht, und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist eine Abweichung von -13,54 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Senestech damit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.