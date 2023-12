SenesTech Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die technische Analyse der Senestech-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 10,74 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs mit 0,76 USD einen Abstand von -92,92 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage gibt es ein negatives Signal, da der GD50 derzeit bei 2,84 USD liegt, was einer Differenz von -73,24 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Dividende liegt Senestech mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 2,51 % im Bereich der Arzneimittel. Dies führt zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für Senestech ist hingegen positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt gemischte Signale für die Senestech-Aktie. Der RSI7 liegt bei 56,59 Punkten, was auf einen neutralen Zustand hinweist. Der RSI25 hingegen deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Senestech-Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse und des Dividendenvergleichs, während das Anleger-Sentiment positiv ausfällt.

