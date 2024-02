SenesTech Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Stimmung unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an acht Tagen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt positiv über das Unternehmen Senestech gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Senestech-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 7,2 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,1 USD, was einem Unterschied von -84,72 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der derzeit bei 0,94 USD liegt. Der letzte Schlusskurs lag darüber (+17,02 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Senestech für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Senestech-Aktie liegt bei 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (54,86) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung für Senestech.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Senestech zeigte interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die erhöhte Aktivität führte zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Diskussionsintensität. Die positive Veränderung der Stimmungsrate führte ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung aufgrund der Sentiment- und Buzz-Bewertung.