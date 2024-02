SenesTech Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Die Analyse zieht den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Senestech heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 40,43 Punkten, was darauf hindeutet, dass Senestech weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,99, was darauf hindeutet, dass auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher bekommt die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das Senestech-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 6,85 USD für den Schlusskurs der Senestech-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,15 USD, was einem Unterschied von -83,21 Prozent entspricht. Daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Dieser beträgt aktuell 0,96 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+19,79 Prozent). Dies bedeutet eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Senestech für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Zu den weichen Faktoren bei der Bewertung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität hat in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was Senestech für diesen Faktor die Einschätzung "Gut" einbringt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr jedoch eine negative Änderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Senestech damit als "Schlecht"-Wert bewertet.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Senestech eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und fünf negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Senestech daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Senestech von der Redaktion für die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.