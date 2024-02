SenesTech Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Anlegerstimmung für Senestech war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt. Trotzdem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen veröffentlicht, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In technischer Hinsicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 6,85 USD für die Senestech-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,15 USD, was einem Unterschied von -83,21 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 0,96 USD, was einem Anstieg von 19,79 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs bedeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Senestech daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Aktie von Senestech hat in den letzten Monaten im Netz eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung erfahren, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf Dividenden ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 % für Senestech, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,54 % liegt und somit als "Schlecht" eingestuft wird.