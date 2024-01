Seneca Foodsration PFD $12.00 Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Subsea 7":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Seneca Foods beträgt das aktuelle KGV 7, was im Vergleich zu durchschnittlichen 37 in der Branche "Nahrungsmittel" zeigt, dass das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Seneca Foods-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 48,34 USD liegt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 52,72 USD, was einer Differenz von +9,06 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 51,68 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt bei +2,01 Prozent. In diesem Fall ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält die Seneca Foods-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Seneca Foods-Aktie zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Seneca Foods-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Seneca Foods aktuell 0, was eine negative Differenz von -4,08 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" zeigt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Seneca Foods heute eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.