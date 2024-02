Seneca Foods Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Seneca Foods-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 72,31 Punkten, was bedeutet, dass die Seneca Foods-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass Seneca Foods weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Seneca Foods eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Dividendenrendite für Seneca Foods beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Seneca Foods auf Basis der heutigen Notierungen als stark unterbewertet eingestuft, da das KGV bei 6,72 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" einen Wert von 30,64 aufweisen. Aus der Perspektive der fundamentalen Analyse erhält Seneca Foods daher die Einstufung "Gut".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind neutral geprägt. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Seneca Foods daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.