Seneca Foods Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell zeigt der RSI für Seneca Foods einen Wert von 43,28, was auf Neutralität hinweist. Auch über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet (RSI25) wird die Aktie als neutral eingestuft, mit einem Wert von 42. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für die RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +8,48 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer positiven charttechnischen Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird Seneca Foods daher in der einfachen Charttechnik als gut bewertet.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 7,57 und liegt damit 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer guten Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch verschiebt sich die Diskussion zunehmend in Richtung negativer Themen in Bezug auf Seneca Foods. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich also für Seneca Foods eine neutrale Bewertung in Bezug auf den RSI, eine gute Bewertung in der technischen Analyse und fundamentale Unterbewertung, sowie eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments.