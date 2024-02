Seneca Foods Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Derzeit weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Seneca Foods einen Wert von 6 auf. Das bedeutet, dass die Börse 6,72 Euro für jeden Euro Gewinn von Seneca Foods zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche ist dieser Wert um 78 Prozent niedriger, da der Branchendurchschnitt bei 30 liegt. Aufgrund dieses niedrigeren KGV wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Aktie von Seneca Foods in den letzten Monaten nur wenig Aktivität aufweist. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung werden als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält Seneca Foods daher eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich.

Die technische Analyse der Seneca Foods-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 48,6 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 47,75 USD liegt nur um 1,75 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der Wert bei 51,72 USD, wobei der letzte Schlusskurs um 7,68 Prozent darunter liegt. Dadurch erhält die Aktie in diesem Fall eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Seneca Foods-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Seneca Foods liegt aktuell bei 26,1 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 63,45, was darauf hinweist, dass Seneca Foods weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Seneca Foods-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.