Seneca Foods Aktie: Ruhig bleiben!

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Seneca Foods in den sozialen Medien festgestellt, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung. Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 38,11 und für 25 Tage 38,6, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt Seneca Foods mit einer Rendite von -10,63 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter". Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Nahrungsmittel"-Branche in den letzten 12 Monaten von -12,12 Prozent schneidet Seneca Foods jedoch mit 1,48 Prozent besser ab. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die fundamentale Analyse ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,57, was 81 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" (40,38). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.