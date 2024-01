Seneca Foods Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Seneca Foods betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 42,2 Punkte, was darauf hinweist, dass Seneca Foods derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 39,37, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Seneca Foods daher als "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist Seneca Foods mit einem Kurs von 53,22 USD aktuell +3,14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von +10,07 Prozent insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Seneca Foods bei 7, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Nahrungsmittel" (KGV von 37,43) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Seneca Foods daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Seneca Foods war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Basierend auf diesem Anleger-Sentiment wird die Aktie daher insgesamt mit "Gut" bewertet.