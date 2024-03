Seneca Foods Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "S&P Global":

Aktienanalyse: Seneca Foods

Seneca Foods-Aktie weist eine niedrigere Dividendenrendite auf als der Branchendurchschnitt. Mit 0% gegenüber dem Branchendurchschnitt von 8,22 Prozentpunkten fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens daher als "Schlecht" aus.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Seneca Foods-Aktie gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI liegt bei 34,38 Punkten und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist die Aktie überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmung und das Buzz rund um Seneca Foods haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In der technischen Analyse zeigt sich ein positiver Trend für die Seneca Foods-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 53,91 USD, was einem Unterschied von +10,22 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt hingegen einen geringen Unterschied zum letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Seneca Foods-Aktie also gemischte Bewertungen in Bezug auf Dividendenrendite, RSI, Sentiment und technische Analyse, was auf eine aktuelle Marktneutralität hinweist.