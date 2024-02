Seneca Foods Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Dividendenrendite von Seneca Foods liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,15 Prozent in der "Nahrungsmittel"-Branche liegt. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Seneca Foods bei -9,83 Prozent, was mehr als 91 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Nahrungsmittel"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 48,83 Prozent, liegt Seneca Foods mit 58,66 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Seneca Foods-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 48,62 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 47,9 USD eine Abweichung von -1,48 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 52,05 USD, liegt der letzte Schlusskurs um -7,97 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Seneca Foods in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".