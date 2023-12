Seneca FoodsB Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Seneca Foods":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Seneca Foods wird der 7-Tage-RSI derzeit bei 49,92 Punkten bewertet, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der längere RSI25 liegt mit einem Wert von 46,45 im neutralen Bereich. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Seneca Foods beträgt derzeit 7, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um Seneca Foods auf sozialen Medien zeigen gemischte Signale, wobei in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weist Seneca Foods nur eine geringe Aktivität auf, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Seneca Foods führt.