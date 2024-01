Seneca FoodsB Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Seneca Foods":

Die Seneca Foods-Aktie wird durch verschiedene Analysetechniken bewertet. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 48,34 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 52,72 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Wert bei 51,68 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+2,01 Prozent) liegt und zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Seneca Foods-Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Seneca Foods-Aktie bei 7 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt ein KGV von 37 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 34,44 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es in der letzten Zeit keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich, was zu einem neutralen Rating führt.

Insgesamt wird die Seneca Foods-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen mit einem neutralen Rating bewertet.