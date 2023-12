Seneca FoodsB Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Seneca Foods":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Seneca Foods liegt bei 7,57 und ist damit unter dem Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche, der bei 40 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie vergleichsweise günstig bewertet ist und erhält daher auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Anlegerstimmung zu Seneca Foods wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Dividendenpolitik von Seneca Foods fällt im Vergleich zur Branche Nahrungsmittel schlechter aus, da das Unternehmen niedrigere Dividenden ausschüttet.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance liegt Seneca Foods im Vergleich zur Branche "Verbrauchsgüter" mit einer Rendite von -10,63 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Allerdings hat das Unternehmen in der "Nahrungsmittel"-Branche mit einer Rendite von 3,38 Prozent im vergangenen Jahr eine gute Entwicklung gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie führt.