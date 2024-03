Seneca FoodsB Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Seneca Foods":

Die Seneca Foods-Aktie wurde anhand verschiedener Analysen bewertet. Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 48,72 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 52,62 USD lag, was einem Unterschied von +8 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Bewertung wurde die Aktie als "Gut" eingestuft. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergab jedoch einen Wert von 51,48 USD, was einem Unterschied von +2,21 Prozent zum letzten Schlusskurs von 52,62 USD entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Der Relative Strength-Index ergab für die Seneca Foods-Aktie einen Wert von 52,31 für RSI7 und 50,46 für RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führte. Im Branchenvergleich zeigte sich, dass Seneca Foods in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -1,36 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche hatte und 36,38 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Verbrauchsgüter"-Sektors lag. Dies führte ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität langfristig eine mittlere Aktivität aufwies und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führte.