Sendas Distribuidora Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Das Anleger-Sentiment für die Sendas Distribuidora S-Aktie war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab positive und negative Diskussionen in sozialen Medien, aber in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 13,16 USD angegeben. Der letzte Schlusskurs liegt mit 14,81 USD um +12,54 Prozent darüber, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (14,08 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +5,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Sendas Distribuidora S- hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie mit einem Wert von 25,71 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 42, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist und daher "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.