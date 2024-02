Sendas Distribuidora Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Für die Sendas Distribuidora S-Aktie liegt der RSI bei 29,38, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 52,39 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die Aktie somit ein Rating von "Gut".

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Sendas Distribuidora S-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert. Dabei zeigte sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie ergibt für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 12,94 USD, der deutlich über dem letzten Schlusskurs (14,36 USD) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund eines ähnlichen Vergleichs.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für die Sendas Distribuidora S-Aktie basierend auf dem RSI, dem Sentiment und Buzz, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.