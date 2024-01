Sendas Distribuidora Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

In den letzten zwei Wochen wurde die Sendas Distribuidora S-Aktie von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Sendas Distribuidora S- in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte somit negative Tendenzen, und die Aktie erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell etwa gleich viel wie normal im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sendas Distribuidora S-Aktie beträgt aktuell 51, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 47,17 und zeigt, dass die Aktie auch auf längerfristiger Basis weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 12,88 USD liegt, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 13,93 USD bedeutet. Auf dieser Basis erhält die Sendas Distribuidora S-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 12,9 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.