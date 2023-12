Sendas Distribuidora Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Sendas Distribuidora S- liegt bei 15,11, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,48 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sendas Distribuidora S--Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 12,94 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 14 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +8,19 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 12,61 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +11,02 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Sendas Distribuidora S- keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch hinsichtlich der Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sendas Distribuidora S- daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber Sendas Distribuidora S-. Es wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, und es gab keine positiven Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Sendas Distribuidora S- in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.