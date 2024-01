SendR Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Clean Logistics-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 61,68, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen über Clean Logistics in den sozialen Medien zeigen keine klare Tendenz. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da keine eindeutige Tendenz erkennbar ist.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Clean Logistics. Es konnten keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge oder der Stärke der Diskussion festgestellt werden. Somit wird auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die Clean Logistics-Aktie sowohl im längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch im kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) Trend schlecht abschneidet. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter beiden Durchschnittswerten, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend wird die Clean Logistics-Aktie basierend auf dem Relative Strength Index und der technischen Analyse als "Neutral" bzw. "Schlecht" eingestuft.