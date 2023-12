SendR Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Clean Logistics-Aktie zeigt einen Wert von 58 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 56,2, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Clean Logistics basierend auf dem RSI.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt kein klares Bild für die Anlegerstimmung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ebenfalls neutrale Themen rund um das Unternehmen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen.

Insgesamt ergibt die technische Analyse eine negative Bewertung für Clean Logistics mit einer Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs von -91,67 Prozent und -50 Prozent Abstand zum GD50. Somit wird die Gesamtnote als "Schlecht" eingestuft.