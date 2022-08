„Senate passed the bill“ – Plug Power Nel NIKOLA Uniper Ballard Power – Kursrallye mit Ansage? Rückenwind für Wasserstoff! Und weiter?

Plug Power Nel NIKOLA Uniper Ballard Power – Wasserstoff kommt.Das mehrere hundert Milliarden USD schwere Klima- und Sozialpaket Biden’s kam mit der minmalen 51 Stimmen Mehrheit durch den Seant. Vizepräsidentin Kamela Harris entschied mit ihrer Stimme verfassungsgemäss das Patt für die Demokraten.

Das Paket sieht Ausgaben von rund 370 Mrd USD für Energiesicherheit und Klimaschutz sowie 64 Mrd USD für die Gesundheitsversorgung vor. Und Andy Marsh, CEO von Plug Power meldete sich noch Sonntag über Twitter zu Wort:

„The climate bill is critical to continue US leadership in fuel cell and hydrogen. Good for climate, good for jobs and good for national security- a trifecta – happy to see the senate passed the bill – Posted by Andy„

Plug Power ist mit seinem geplanten „greenhydrogen“ Infrastrukturnetzwerk für die USA, das bereits im Bau, teilweise feritggestellt und grösstenteils noch im Planunsgstadium ist, eienr der Hauptprofiteure der Steuergutschriften für Wasserstoff. Passt zu der Förderung , die Plug Power im Rahmen des Infrastrukturpakets aus dem Vorjahr für einen der fünf geplanten Wsserstoffhubs in den USA erhält.

Aber nicht nur diese Riesen-Finanzspritze hilft den „Wasserstoffs“, nein Wasserstoffwerte haben letzte Woche kurtechnisch und operativ positv überrascht

Auch bei den news die „gewichtigste“ aus den USA: 120 MW Elektrolyseurauftrag, skalierbar auf 500 MW. Dazu 30 MW Elektrolyseur bestellt als „ein wichtiger Schritt für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in ganz Europa.“ Und eine Übernahme „in Aktien“ mit Synergieeffekten. Zwei Generalversammlungen, die dringend benötigtes genehmigtes Kapital durchgewunken haben. Dazu ein neuer „Perspektivmarkt“ für lokale Brennstoffzellen. Und als ob das nicht reicht, stehen ab Montag die Quartalszahlen der Wasserstoffaktien den Erwartungen der Analysten gegenüber – Woche mit Kurssetzungsmacht.

Wasserstoffaktien vor der entscheidenden Woche – Hopp oder Top für die Kurse von Plug Power Nel NIKOLA Uniper Ballard Power

Nachdem vor zehn Tagen Senator Manchin aus West-Virginia signalisiert hatte, entgegen seiner ursprünglichen Ablehnung, nun in der entscheidenden Senatssitzung für den „The Inflation Reduction Act of 2022“ stimmen zu wollen, löste er eine „kleine Wasserstoffaktienralley“ aus. Insbesondere die Plug Power Aktie, deren Wasserstoffhub bereits im Vorfeld starke Unterstützung von Senator Manchin erfahren hatte, scheint durch die Steuersubvention für Wasserstoffproduzenten einer der Hauptprofiteure des auf 10 Jahre anegelegten Programms zu sein. UND AM MIONTAG SOLLTE DIE ERLEICHTERUNG ÜBER DAS GRÜNE LICHT DES SENATS FÜR DAS BIDEN-PAKET KRÄFTIGEN KURSSCHUB GEBEN.

Auf jeden Fall scharrt die „indstrie mit den Füssen“ – so Rick Buettel, Vice-President of Hydrogen Business bei Bloom Energy, sagte beispielsweise, “The long-term growth opportunities this bill provides have great implications for our country’s ability to generate abundant, low-cost clean hydrogen in the near future. (…)Closing the near-term cost gap with Production Tax Credits between legacy grey hydrogen solutions and clean hydrogen generated from electrolysis will enhance both the supply- and demand-side for green hydrogen which will accelerate decarbonisation and arresting global climate change.“

Bevor es diese Woche zum „Zahlenmarathon“ bei den Wasserstoffwerten kommt, letzte Woche erstmal News bei Plug Power Nel NIKOLA Uniper Ballard Power

Wasserstoff als einer der „nachhaltigen Energieträger“ der Zukunft, ja wenn es nach den H2-Playern geht, der Gegenwart, braucht politische Unterstützung und Anshcubfianzierungen, um das böse Wort Subventionen nicht zu gebrauchen. Dafür muss – auch – die „Stimmung stimmen“. Abliefern. Grossaufträge, Kapazitätsaufbau und kurzfristig QUARTALSZAHLEN zumindest im Rahmen der Erwartungen. Und hier wird es ab dem 09.08.2022 spannend! Auch auf die Prognosen der Wasserstoffs wird geachtet werden. Und möglicherweise gibt es ja auch „Aktualisierungen“, die den Markterwartungen entgegenkommen? Und im Vorfeld News:

Plug Power Nel NIKOLA Uniper Ballard Power – 120 MW Auftrag plus Möhre von Microsoft. Dann noch der 9.08.2022… Plug Power Aktie – Wasserstoffwert mit News. Rechtzeitig vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen gibt es nochmals „ein Zückerli“, nein eher einen Zuckerwürfel für die Stakeholder. Plug Power bekommt in Texas den Zuschlag für eine 120 MW PEM-Elektrolyseur-Anlage, Erweiterunsgoption auf 500 MW.

Und woher kommt’s? Der Auftrag ist die Premiere für das amerikanische infrastrukturunternehmen New Fortress Energy Inc. (NASDAQ: NFE) im Bereich „green hydrogen“ – bestimmt mit dem letzten Entscheidungshelfer von Senator Manchin’s Zustimmung zum „The Inflation Reduction Act of 2022„, der unter anderem auf 10 Jahre die Produktion von grünem Wasserstoff steuerlich fördern soll.

120 MW PEM-Elektrolyseure von Plug Power gehen nach Beaumont, Texas. Dort soll eine 120-Megawatt-Anlage für grünen Wasserstoff im industriellen Maßstab entstehen. Diese Anlage, die voraussichtlich eine der größten ihrer Art in Nordamerika sein wird, soll die PEM-Elektrolysetechnologie von Plug nutzen (Systemvergleich PEM, AEM, alkalische oder Hochtemperatur Elektrolyse- HIER) und die Produktion von mehr als 50 Tonnen grünen Wasserstoffs pro Tag (TPD) ermöglichen.

Ziemlich versteckt auf de rHomepage von Plug Power findet sich ein „Bericht“ von Microsoft. Über ein Pilotprojekt mit Plug Power. Das für zahlungskräftige potentielle Kunden für Brennstoffzellenlösungen Plug Powers steht. Und die potentiellen Kunden sind immer bemühter CO2-Emissionen zu vermeiden, dazu haben sie das geld schnell und grossvolumig Lösungen einzusetzen, die „dem grünen Image“ oder „ihrer grünen Überzeugung“ dienen. Worum geht’s? HIER DIE GANZE MELDUNG ÜBER DEN NEUERLICHEN BIG SHOT Dazu:

H2-Brennstoffzellen von Plug Power sind laut Microsoft perfekt als „Notstromlieferanten“ für Datacenter geeignet – emissionsfrei Wie in einem Krimi wird der Einsatz der Plug Power Technologie in einem interessanten Nischenmarkt beschrieben: „Wasserstoff-Brennstoffzellen, die hier in zwei 40-Fuß-Schiffscontainern verpackt waren, wurden an einem bewölkten Tag Anfang Juni hochgefahren, als sich Ingenieure um Laptops versammelten, die Daten über den Zustand, den Qualität und die Leistungsabgabe der Zellen in diesem ersten Wasserstoffgenerator aufzeichneten“.

“This is it, it’s running at three megawatts right now,” rief Mark Monroe, Ingenieur von Microsoft’s Team für Datacenter-Entwicklung. Un dso weiter in blumigen Worten, wobei entscheidend ist, was dann von Sean James, Microsoft’s Director of Datacenter Research gesagt wurde: “What we just witnessed was, for the datacenter industry, a moon landing moment,” und weiter:“We have a generator that produces no emissions. It’s mind-blowing.”

BayWa Hensoldt Adler Group CompuGroup – gestern im Fokus. Dreimal starke Zahlen, einmal eine „Klatsche“. Mit unterschiedlichen Kurswirkungen. Platow Brief, Montega und Edison Research scheinen sich einig zu sein über die CLIQ Digital Aktie – plus spannende Interviews mit dem Vorstand Aurubis Aktie belastet, obwohl die erhöhte Prognose bestätigt wurde. Starke 67% EBT-Plus für 9-Monatszeitraum, im letzten Quartal nur noch 24% Und die Tests sind mittlerweile in der Praxis angekommen – Aufträge voraus? Laut Lucas Joppa, Chief Environmental Officer von Microsoft, könnte die Brennstoffzellentechnologie mit Protonenaustauschmembran oder PEM langfristig eine praktikable Lösung fürCO2-Neutralität sein. PEM-Brennstoffzellen kombinieren Wasserstoff und Sauerstoff in einer chemischen Reaktion, die Strom, Wärme und Wasser erzeugt – ohne Verbrennung, ohne Feinstaub und ohne Kohlenstoffemissionen.

Der PEM-Brennstoffzellentest in Latham demonstrierte die Realisierbarkeit dieser Technologie bei drei Megawatt, das erste Mal in der Größenordnung eines Backup-Generators in einem Rechenzentrum. Sobald grüner Wasserstoff verfügbar und wirtschaftlich rentabel ist, könnte diese Art der stationären Notstromversorgung branchenübergreifend implementiert werden, von Rechenzentren bis hin zu Gewerbegebäuden und Krankenhäusern.

„Drei Megawatt sind super interessant, weil das die Größe der Dieselgeneratoren ist, die wir derzeit verwenden“, sagte Joppa.

„Wir haben eine Vision gebaut“ Microsoft begann 2013 mit der Erforschung der Brennstoffzellentechnologie mit dem National Fuel Cell Research Center an der University of California, Irvine, wo sie die Idee testeten, Racks von Computerservern mit Festoxid-Brennstoffzellen oder SOFCs zu betreiben, die mit Erdgas betrieben werden . Die Technologie ist vielversprechend für Grundlaststrom, obwohl sie bis heute noch nicht wirtschaftlich zu betreiben ist.

Microsoft wandte sich 2018 an PEM-Brennstoffzellen als potenzielle Lösung für die Herausforderung des Backup-Dieselgenerators. PEM-Brennstoffzellen werden häufig in der Automobilindustrie eingesetzt, da sie sich wie Dieselmotoren schnell ein- und ausschalten und einer Ladung folgen können und runter. Diese schnelle Reaktion und Lastfolgefähigkeit eignet sich gut für die Notstromversorgung von Rechenzentren, bemerkte Monroe.

„Wir begannen, uns die Prognosen der Kosten und der Verfügbarkeit von Wasserstoff anzusehen, und wir begannen wirklich zu glauben, dass dies eine Lösung sein könnte. Und so haben wir eine Vision aufgebaut. Es führte uns von einem Rack zu einer Reihe zu einem Raum zu einem Rechenzentrum“, sagteJoppa — Hört sich gut an für Plug Power, vor allem in Kombination mit dem Steuerförderprogramm für Wasserstoff, das gerade im Senat auf den Weg gebracht werden soll …

Davor kommt es am 09.08. zum Schwur…

Plug Power Aktie – auf allen Kontinenten präsent, „die ganze Wertschöpfungskette“. Und nur mit einem starken Heimatmarkt im Rücken wird Plug Power auf Dauer seine grossen Pläne umsetzen können. Operativ gab es seit der „GravitHy“ Meldung über die 2,2 Mrd EUR Investition in das erste grüne Stahl- und Eisenwerk „nur noch“ eine Meldung über den Verkauf eines 5 MW Elektrolyseurs., was für die meissten Wasserstoffpureplayer eine kursbewegende Meldung gewesen wäre. Aber bei Plug Power sind die Anleger mittlerweile andere „Dimensionen“ gewöhnt: 2GW-Gigafactory in Australien mit Fortescue, HYVIA – angestrebter europäischer Marktführer für leichte LKW mit Renault, Wasserstoffproduktionsnetzwerk USA-abdeckend, Acciona-Kooperation, 100MW H2-Produktion in Antwerpen auf eigene Rechnung, 1 GW Elektrolyseurauftrag aus Europa, SK Group Kooperation, usw.

Durchschnittlich wird ein Verlust im Q2 von -0,197 USD je Aktie erwartet – 21 Analysten gaben dazu eine Schätzung ab. Weiterhin wird durchschnittlich – ein kräftiges Umsatzplus auf 163 Mio USD gegenüber den 125 Mio USD im Q2/21 erwartet – hierzu äusserten sich 20 Analysten. Derzeit äussern sich 25 Analysten zu dem Kursziel der Plug Power Aktie: Durchschnittlich werden 34,02 USD als Kursziel genannt, in einer Bandbreite von 18,00 bis 78,00 USD. Und am 9.08.2022 wird es ernst.





Plug Power Inc | Powered by GOYAX.de



Plug Power Nel NIKOLA Uniper Ballard Power – Am 11.08.2022 wird Nel „berichten“, aber bereits am 02.08.2022 wurden auf der ao GV die Weichen gestellt. Sieg für das Management ist das Ergebnis!

Worum ging es Gestern auf de r eigens einberufenen ausserordentlichen Generalversammlung? Eigentlich nur um drei Tagesordnungspunkte: Zwei Personalien, unproblematisch und auch mit über 99% Zustimmung der anwesenden Stimmrechte bestätigt, dann die auf der letzten Generalversammlung gescheiterte Schaffung genhemigten Kapitals zur Bedienung bestehender Personal-Aktienoptionsprogramme.

Zuvor…

Auf der ordentlichen Hauptversammlung verfehlte das Board mit seinem Vorschlag zur Schaffung eines genehmigten Kapitals zur Erfüllung des Aktienbedarfs der bestehenden Aktienoptionsprogrammen die notwendige Zweidrittel-Mehrheit. Eigentlcih ein Schlag ins Gesicht des Managements, das neben einigen Mitarbeitern Begünstigter der Aktienoptionen ist. Wahrscheinlich hatten die Insiderverkäufe von einen Boardmember (Jebsen) und insbesondere der grössere Verkauf von Jon Andre Lokke negative Gefühle bei den Aktionären geweckt. Eine Ohrfeige. Aber eine Ohrfeige, die aber das Unternehmen dringend notwendige Liquidittät kosten könnte.

Während wenigstens der Antrag eines genehmigten Kapitals auf derselben HV durchgewunken wurde, kostet die Ablehnung des genehmigten Kapitals für die Aktienoptionsprogramme möglicherweise Liquidität, die besser für Investitionen oder zur Verlustdeckung eingesetzt werden würde. Ohne genehmigtes Kapital müsste Nel „am Markt“ Aktien aufkaufen, um die Optionen der Mitarbeiter/Führungskräfte zu erfüllen. Das will man vermeiden, deshalb der zweite Anlauf auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung denselben Antrag nochmals zu stellen. Teures Vergnügen und zugleich Nagelprobe, ob es dem neuen CEO gelingt „seine Aktionäre“ zu überzeugen. UND DA GAB ES GESTERN ENTWARNUNG – wäre auch eine faustdicke Überraschung gewesen nach dem 200 MW-Auftrag,den Volldahl vor kurzem „in trockene Tücher“ brachte – ZWAR NUR KNAPP UNTER 90% ZUSTIMMUNG DES VETRETENENEN AKTIENKAPITALS – ABER ES REICHT.

Thema abgehakt, Geschlossenheit der Stakeholder wiederhergestellt – Rückenwind für den neuen CEO, der nun befreit sich auf die Präsentation der Quartalszahlen vorbereiten kann:

Quartalszahlen sollten „einigermassen“ die Erwartungen treffen, um der Aktie zumindest von der operativen Seite den Weg freizuhalten

Durchschnittlich wird ein Verlust im Q2 von -0,1212 NOK je Aktie erwartet – hier 6 Analysten mit einer Schätzung berücksichtigt. Weiterhin wird – von insgesamt 9 Analysten – durchschnittlich ein Umsatz von 255,0 Mio NOK im Q2/22 erwartet. Derzeit äussern sich 21 Analysten zu dem Kursziel der Nel Asa Aktie: Durchschnittlich werden 14,762 NOK genannt, was bereits mit dem aktuellen Kursniveau überschritten wird (aktuell Oslo, 26.07./10:06 Uhr: 15,58 NOK). Die Bandbreite der Kursziele liegt zwischen 7,00 und 25,00 NOK. Damit die Analysten wieder „mehr Phantasie“ in der Aktie sehen können, wäre wohl eine klare „Überschreitung“ der Prognose erforderlich – oder ein entsprechender Ausblick auf weitere Grossaufträge.