Senat der Wirtschaft verleiht ersten German SDG Award / UNIDO-GENERALDIREKTOR Dr. Gerd Müller überreichte die Preise beim JahresConvent des Senats der Wirtschaft

München (ots) -Im Münchener Maximilianeum ist am Samstag der erste German SDG Award verliehen worden.Die Preise wurden von UNIDO-Generaldirektor und dem früheren Bundesminister Dr. Gerd Müller überreicht. Müller war selbst Mitglied der Jury, die hochkarätig besetzt, vom früheren Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan geleitet wurde. Er war jahrelang Präsident der weltweiten Organisation der Bürgermeister für Nachhaltigkeit, deren Vorstand er immer noch angehört.Müller bezeichnete die Initiative zum ersten German SDG Award als großen Erfolg. Noch als Bundesminister hatte Dr. Gerd Müller an der Ausgestaltung der Ziele bei der UN mitgewirkt und sie zuständigkeitshalber auch mitunterzeichnet. In seiner jetzigen Funktion bei der UN als Generaldirektor der UNIDO (Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung), setzt der die Arbeit daran weltweit fort.Der Senat der Wirtschaft hält die globalen Nachhaltigkeitsziele der UN für essenziell, um Fortschritte bei der Verlangsamung des Klimawandels zu erreichen und eine lebenswerte Zukunft für alle Menschen dauerhaft sicherzustellen.Weil die SDGs viele Kernbotschaften der ökologisch sozialen Marktwirtschaft enthalten, hat der Senat der Wirtschaft in diesem Jahr den Ersten German SDG Award verliehen. Ziel der Auszeichnung ist es, durch die Würdigung vorbildhafter SDG-Leuchtturmprojekte, immer mehr Menschen, Unternehmen und Organisationen zu mehr Nachhaltigkeit zu inspirieren und zu motivieren. Auch 2023 soll der German SDG Award verliehen werden.Folgende Preisträgerinnen und Preisträger wurden ausgezeichnet:Kategorie Städte / Gemeinden / LandkreisePreisträger: Gemeinde Klixbüll (Nachhaltigkeitsstrategie)Praktische Umsetzung von Nachhaltigkeit in einer 1.000 Einwohner-Kommune mit Fokus auf Klimaschutz und als dessen Voraussetzung auf der Energiewende. Bereits 2017 fasste die Klixbüller Gemeindevertretung den einstimmigen Beschluss zur Unterzeichnung der Agenda 2030 Resolution des Deutschen Städte- und Gemeindetages. Werner Schweizer, Bürgermeister der Gemeinde, setzt sich persönlich stark für die Umsetzung der SDGs in der Gemeinde ein.Sonderpreisträger: Kreis Euskirchen (Nachhaltigkeitsstrategie)Ziel des Kreises ist es, die Nachhaltigkeitsstrategie langfristig als Dachstrategie einer nachhaltigen Kreisentwicklung zu etablieren. Der Landkreis Euskirchen berücksichtigt bei seiner strategischen Ausrichtung die Nachhaltigkeitsziele als Leitlinien der Zukunft. Mehrere Gremien lenken den Fokus auf die SDGs. Regional übergreifender Austausch und eigene Initiativen sollen den Kreis bis 2030 modernisieren. Konkrete Projekte, wie ein kreisweites E-Bike-Verleihsystem, Carsharing oder Studienprojekte zum modernen Bauen, wie Fassadenbegrünung, sind erste Schritte auf diesem Weg.Kategorie Jugend & BildungPreisträger: Stiftung Bildung (youpaN - Jugendforum zur Bildung für nachhaltige Entwicklung)Das Projekt youpaN ist ein Jugendbeteiligungsprojekt, indem sich junge Menschen in unterschiedlichen Formaten daran beteiligen, Bildung in Deutschland in eine Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) zu transformieren. YoupaN treibt die Vision an, junge Menschen in politische Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse einzubeziehen, sodass sie die Gesellschaftstransformation im Sinne der SDGs mit ihren Ideen gestalten. Informationsvermittlung und aktive Teilhabe, vom Kinderbuch über Politikergespräch bis zu einer eigenen Jugendkonferenz, sind dabei zentrale Elemente. Das Forum ermöglicht essenzielle Teilhabe.Sonderpreisträger: Jonte Mai (Naturschutz2go)Schüler Jonte Mai, Hobbyimker seit seinem 7. Lebensjahr, setzt sich für den Insektenschutz ein. Seine Ideen, dem Insektensterben entgegenzuwirken, setzt er praktisch durch die Umnutzung alter Automaten um. Durch Upcycling alter Kaugummiautomaten zu Spendern für Samentüten, Überlegungen zur Umgestaltung von Gärten, Balkonen und Kulturwiesen hin zu insektenfreundlichen Lebensräumen und die Nutzung digitaler Medien, wird neben einem Bewusstsein für die Problematik auch eine praktische Umsetzung vorgelebt.Kategorie UnternehmenPreisträger: Boreal Light GmbH (Erneuerbare Energielösungen für Wasseraufbereitungsanlagen)Entwicklung und Produktion von Wasseraufbereitungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien. Durch ein dezentralisiertes Angebot von Trinkwasser wie z. B. durch Entsalzung, aber auch hygienische Reinigung des vorhandenen Wassers, erhalten Menschen in allen Teilen der Welt ein überlebensnotwendiges Gut. Es wird der Aufwand für den Transport von Trinkwasser reduziert und somit Menschen, vor allem Frauen, die Möglichkeit gegeben, einer Ausbildung oder anderen Tätigkeit nachzugehen. Die Zielsetzung orientiert sich daran, das (Über)-Leben von Menschen zu sichern.Sonderpreisträger: Impact Building Solutions Foundation Ltd. (Klimaneutrale Baustoffe in Uganda)Umfassende Initiativen zur Förderung der wirtschaftlichen und ökologischen Situation in Uganda, in Kooperation mit Universitäten und Industrie. Durch die Vernetzung von Wissenschaft und Industrie sowie der Einbeziehung der Bevölkerung wird die Lebensqualität nachhaltig gestärkt. Durch den Bau von Krankenhäusern, Gemeindezentren und Wohnraum werden soziale Gemeinschaften aktiv vor Ort gefördert. Der Einsatz von kohlenstoffarmen oder -freien Technologien fördert dazu eine nachhaltige regionale Entwicklung. Als Nebeneffekt werden Ausbildungs- und Arbeitsplätze geschaffen und so aktiv gegen die Armut gearbeitet.Sonderpreisträger: AfB social & green IT gGmbH (IT-Refurbishing & Remarketing IT-Geräte)Übernahme und Wiedervermarktung gebrauchter IT- und Mobilgeräte von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen und die Rückführung von nicht mehr verwertbarer Hardware in den Wirtschaftskreislauf. Sämtliche hierfür notwendige Prozesse sind barrierefrei gestaltet und fördern die lokalen Arbeitsbedingungen. 45% der Mitarbeitenden sind schwerstbehindert (Inklusionsunternehmen). 