Sen Yue Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Sen Yue-Aktie wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft wird und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sen Yue. Die Aktie erhält deshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung, da es keine signifikante Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sen Yue-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,02 SGD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,022 SGD liegt, was einer Abweichung von +10 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Werts erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,02 SGD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Sen Yue in Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" mit einer Rendite von 69,23 Prozent mehr als 75 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, die eine mittlere Rendite von -6,27 Prozent aufweist, liegt Sen Yue mit 75,5 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält Sen Yue in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.