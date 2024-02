Sen Yue Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Aktienkurs von Sen Yue zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Rendite von 69,23 Prozent, was 79 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -9,23 Prozent. Sen Yue übertrifft auch hier mit 78,46 Prozent deutlich die durchschnittliche Rendite. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung wird die Aktie im vergangenen Jahr in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikante Veränderung im letzten Monat. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Sen Yue-Aktie.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsunternehmen und Distributoren) wird Sen Yue als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 333,33, was einem Abstand von 1432 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 21,76 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Sen Yue-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,02 SGD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,022 SGD, was einem Unterschied von +10 Prozent entspricht, und daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, weshalb die Sen Yue-Aktie auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Sen Yue-Aktie daher in der einfachen Charttechnik mit "Gut" bewertet.