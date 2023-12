Semtech Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Einschätzung der Semtech-Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Semtech in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Semtech in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In den letzten zwölf Monaten wurden 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten zu Semtech abgegeben, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Im letzten Monat lagen keine Analystenupdates zu Semtech vor. Das durchschnittliche Kursziel, basierend auf den Analystenmeinungen, liegt bei 39 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um 70,45 Prozent steigen könnte, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Aus technischer Sicht wird die Semtech-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs bei 23,02 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 22,88 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -0,61 Prozent. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 17,46 USD, was einer Abweichung von +31,04 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" einstuft. Insgesamt wird die technische Analyse daher ebenfalls als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) wird Semtech aus fundamentaler Sicht als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22,51, was einem Abstand von 68 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 70,01 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.