Semtech Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Dividendenrendite von Semtech beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen von Analysten eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik. In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Semtech bei 21,95 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 20,1 USD liegt, was einem Abstand von -8,43 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 20,77 USD, was einer Differenz von -3,23 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Rendite der Semtech-Aktie lag im vergangenen Jahr bei -36,55 Prozent, was im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" 616,27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 3926,85 Prozent, wobei Semtech aktuell 3963,4 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Semtech bei 22,51, was unter dem Branchendurchschnitt von 75,29 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.