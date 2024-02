Semtech Aktie: Was könnte noch schöner sein?

In den letzten 12 Monaten haben Analysten vier Mal die Einschätzung "Gut" für Semtech abgegeben, während sie keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen vergeben haben. Langfristig erhält der Titel somit das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Der aktuelle Kurs von 19,92 USD wird von Analysten betrachtet, die eine Entwicklung von 95,78 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 39 USD festlegen. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 22,51 Euro. Dies ist 70 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 73, wodurch der Titel als unterbewertet eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, der für Semtech aktuell bei 21,94 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 19,92 USD liegt damit deutlich darunter, wodurch Semtech eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 20,69 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt. Daher erhält Semtech in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Semtech also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Semtech im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,98 Prozent erzielt, was 618,49 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 3873,34 Prozent, wobei Semtech aktuell 3916,32 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.